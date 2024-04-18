Взорван секретный объект ВСУ в Ивано-Франковске, ФАБ в Константиновке, горячие приветы складам и аэродромам

Как сообщил тг-к Донбасский партизан, вчера поздно вечером, около 22 часов, поражен пункт временной дислокации ВСУ в Константиновке, который по-хитрому был расположен в здании школы: ВСУ применяют такой маскировочные прием уже не первый раз.
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