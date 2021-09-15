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В Курганской области уничтожат туфли с запрещенным веществом

В Курганской области уничтожат туфли с запрещенным веществом

Помимо запрещенного вещества, в России уничтожат 179 пар туфель (архивное фото) Через Курганскую область пытались провезти 179 пар неизвестных женских туфель и вещество, похожее на табачное изделие «насвай», торговля которым запрещена в ряде стран.

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