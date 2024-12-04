В мэрии Братска обсудили концепцию парка в жилом районе Энергетик

В мэрии Братска обсудили концепцию благоустройства парка «Солнечный» в жилом районе Энергетик. Парк, расположенный на площади 14,5 га, станет уютным местом для прогулок, семейного отдыха и культурных мероприятий с тремя зонами: для спокойного отдыха, детской игровой и спортивной.