В мэрии Братска обсудили концепцию парка в жилом районе Энергетик

В мэрии Братска обсудили концепцию благоустройства парка «Солнечный» в жилом районе Энергетик. Парк, расположенный на площади 14,5 га, станет уютным местом для прогулок, семейного отдыха и культурных мероприятий с тремя зонами: для спокойного отдыха, детской игровой и спортивной.
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