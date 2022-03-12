Парламентская газета

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Частных детективов оценят строже

Частных детективов оценят строже

Росгвардия утвердила формы оценочных листов, по которым с 13 марта будут определять, соответствует ли соискатель требованиям для получения лицензии для работы в частной детективной и охранной сферах, а также в областях, связанных с оборотом оружия.

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