Kyodo: Токио выделит Киеву $3,3 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ

Global Look Press/Ilya Galakhov Японские власти намерены выделить Украине около 520 млрд иен (3,3 млрд долларов) за счет использования доходов от замороженных российских активов, сообщает 17 июля издание Kyodo.
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