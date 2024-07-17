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Kyodo: Токио выделит Киеву $3,3 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ

Kyodo: Токио выделит Киеву $3,3 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ

Global Look Press/Ilya Galakhov Японские власти намерены выделить Украине около 520 млрд иен (3,3 млрд долларов) за счет использования доходов от замороженных российских активов, сообщает 17 июля издание Kyodo.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Японии надо вам заморозить, улов крабов, газ нефть, пусть сосëт член пьяного морского ёжика!
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16 час.
лина любимцева
И даже в Японии российские денежки  застряли?!!....
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12 час.
лл
лина любимцева
&quot;Добрая воля&quot; не позволит... оставить япошек без их любимейших деликатесов...
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12 час.

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