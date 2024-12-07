Во сколько крымчанам обойдется новогодний стол

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Крыму накрыть новогодний стол на семью из четырех человек будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).