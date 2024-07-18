Скульптурная композиция Гвидо Делеу украсила центральную площадь в квартале Lucky

Компания Vesper представила новый арт-проект в квартале Lucky в Пресненском районе столицы. На главной площади нижнего города теперь можно увидеть серию бронзовых скульптур Гвидо Делеу «Посетитель» (The Visitor).
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