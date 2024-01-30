Польские политические качели

Политические качели — это нормально. Когда власть в США с постоянством маятника переходит от республиканцев к демократам, внутренняя и внешняя политика администрации существенно не меняется (точнее, существенно, с точки зрения внешнего наблюдателя).
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