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Мировое обозрение

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Польские политические качели

Польские политические качели

Политические качели — это нормально. Когда власть в США с постоянством маятника переходит от республиканцев к демократам, внутренняя и внешняя политика администрации существенно не меняется (точнее, существенно, с точки зрения внешнего наблюдателя).

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