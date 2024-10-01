Заммэра Москвы Ефимов: с января в ТиНАО построили 20 школ и детсадов

С января текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов за счёт средств, выделенных городом и благодаря внебюджетным источникам, построили 20 объектов, которые относятся к сфере образования.
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