33 примера самой креативной и забавной рекламы с котиками

С котиками — все становится лучше. Даже если добавить котика в рекламу продукта, который и к котам-то не относится, эта реклама привлечет гораздо больше внимания, чем стандартный плакат с громкой надписью.
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