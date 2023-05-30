Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» прошёл Малаккский и Сингапурский проливы

Покинувший Балтику в конце января этого года новейший ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М преодолел Малаккский и Сингапурский проливы в рамках межфлотского перехода на Тихоокеанский флот.
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