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Закон, порядок, государство

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В Магадане у наркодилеров изъяли более килограмма наркотиков

В Магадане у наркодилеров изъяли более килограмма наркотиков

УФСБ России по Магаданской области выявлена и пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УФСБ России по Магаданской области.

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