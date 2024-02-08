«Яндекс Маркет» сделал доступной рекламную площадку для внешних рекламодателей

«Яндекс Маркет» открыл возможности своей рекламной площадки не только для продавцов и производителей товаров, которые пользуются маркетплейсом, но и для внешних рекламодателей, говорится в сообщении компании, поступившем в AdIndex.
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