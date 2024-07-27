Товары «в нагрузку», или Как в СССР навязывали ненужные покупки

Ингерман Ланская

сотни заводов и фабрик совдепии перемалывали миллионы тонны сырья , выпуская никому ненужную "продукцию". частично эта "продукция" навязывалась физ.лицам и предприятиям, как нагрузка к нужным товарам/оборудованию, а основная масса этой "продукции" ,по истечении некоторого времени, списывалась в утиль/подлежала уничтожению, как нереализованная. НО! все предприятия совдепии, выпускавшие подобное, получали премии, награждались орденами/медалями\грамотами/флажками и прочей савейскай шелухой