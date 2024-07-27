Каждый из нас, отправляясь за покупками в магазин, знает точно, что принесет домой. Но в СССР это работало не всегда.
Товары «в нагрузку», или Как в СССР навязывали ненужные покупки
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Ингерман Ланская
сотни заводов и фабрик совдепии перемалывали миллионы тонны сырья , выпуская никому ненужную "продукцию". частично эта "продукция" навязывалась физ.лицам и предприятиям, как нагрузка к нужным товарам/оборудованию, а основная масса этой "продукции" ,по истечении некоторого времени, списывалась в утиль/подлежала уничтожению, как нереализованная. НО! все предприятия совдепии, выпускавшие подобное, получали премии, награждались орденами/медалями\грамотами/флажками и прочей савейскай шелухой
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17 час.
Стас Анисимов
Интересно узнать и что же тебе такого эти предприятия предложили у них купить ненужное???
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10 час.
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