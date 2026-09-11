Смерть под стук колес идет в Россию по «польским коридорам», есть лишь один способ ее остановить

Узловые станции «Укрзализниця» во Львове, Ковеле, Ровно давно пора превратить в руины Александр Уральский Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС 4 сентября в районе Мюнхена начал работать завод по производству беспилотников для армии Украины.
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