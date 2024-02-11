Петербургский спортсмен Владимир Балбеков взял второе золото Спартакиады в шорт-треке

Он обошёл соперников на дистанциях в 500 и 1500 метров. Спортсмен из Петербурга Владимир Балбеков завоевал две золотые и одну серебряную медали в шорт-треке на Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта в Челябинске.