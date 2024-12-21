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Крымская газета

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В Госавтоинспекции рассказали, законно ли украшать автомобиль новогодней гирляндой

В Госавтоинспекции рассказали, законно ли украшать автомобиль новогодней гирляндой

Может ли стремление со-здать праздничную атмосферу обернуться нарушением закона? В городах ближе к праздникам всё чаще замечают машины, увешанные новогодними гирляндами.

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