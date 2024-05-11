Военнослужащие ВС РФ ликвидировали до 50 бойцов ВСУ вблизи Старомайорского

Военнослужащие Восточной группировки российских войск поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли более выгодные рубежи вблизи села Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР).
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