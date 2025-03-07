Верке Сердючке полностью закрыли выезд из Украины из-за призывного возраста

Украинский артист Андрей Данилко вынужден перенести свои зарубежные концерты.Артист Андрей Данилко, который известен как Верка Сердючка, сообщил о том, что вынужден перенести свои зарубежные концерты, так как Минкульт не выдал разрешения на выезд из страны группе VERKA SERDUCHKA & BAND.
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