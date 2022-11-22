А если в Польшу на самом деле "Калибр" залетит?

Не знаю кто как, а я реально прикалывался с того цирка с конями, кой устроили пшеки и прочие балтийские карлики из факта атаки хохляцких ракет по польскому мирному трактору с убийством двух польски курва мать! Что характерно, больше всех обосрались амеры - мгновенно предоставили данные контроля и так дернули накинутый на Зелебобу поводок, что кокаиновый чмырь опрокинулся на спину!Ну, тут всё понятно - США заинтересованы в ослаблении России, но объявлять нам войну, которая неизбежно трансформируется в глобальную ядерную - им нахрен не надо, все жить хотят.