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Владельцы японских машин активно пересаживаются на Tank 300 и Tank 500

Владельцы японских машин активно пересаживаются на Tank 300 и Tank 500

Глава бренда Tank в России Александр Чеховский в интервью ресурсу Kolesa.ru рассказал, что большинство автомобилистов, покупающих автомобили Tank в России по trade-in (а таких примерно 80% от общего числа покупателей), сдают дилерам японские машины.

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