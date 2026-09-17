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Царьград

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Российский фонд культуры объявил о вручении «Бриллиантовой бабочки»

Российский фонд культуры объявил о вручении «Бриллиантовой бабочки»

12 ноября 2026 года в Москве, в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова», состоится второе вручение Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

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