Если много думать, голова разболится. Оказалось, что это правда

«От мыслей голова раскалывается» — оказывается, это не просто выражение. Ученые из Американской психологической ассоциации пришли к выводу, что умственное напряжение часто связано с неприятными чувствами, такими как стресс и раздражение.
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