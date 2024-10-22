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Калуга-поиск

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В Калуге водитель "Форда" сбил ребенка

В Калуге водитель "Форда" сбил ребенка

21 октября в Калуге произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. По данным ГУ МЧС России по Калужской области, в понедельник в 16 часов 50 минут на улице Салтыкова-Щедрина водитель машины Ford Fiesta допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

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