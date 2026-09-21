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Иркутск Сегодня

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Залит фундамент под три из пяти блоков нового здания Иркутского кадетского корпуса

В Иркутске продолжается большая стройка нового спортивно-просветительского корпуса Иркутского кадетского корпуса имени П.

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