18 историй о женской солидарности, от которых на душе становится уютно, как в маминых объятьях

Мир держится на женской солидарности и доброте. Если бы не милые поступки случайных женщин, теплое заступничество подружек, забота мам и сестер, в нашей повседневной жизни было бы куда меньше света и счастья.
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