Нынешняя частичная мобилизация — лишь вынужденная попытка Кремля не допустить развала фронта на Украине

Сегодня только и разговоров в России: грядет или нет новая частичная мобилизация? Ограничится или нет дело отправкой на фронт в ближайшие недели и месяцы тех 300 тысяч солдат и офицеров запаса, которые уже поставлены или ставятся в строй президентским указом от 21 сентября 2022 года? Или в ближайшие месяцы придется обмундировывать, вооружать, учить на полигонах и отправлять на Украину новые сотни тысяч российских мужиков? Даже не очень молодых и не вполне здоровых? Прежде, чем высказать собственное мнение на сей счет, приведу просто сногсшибательный, как представляется, факт.