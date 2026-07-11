Леушкин: АЗС на Украине могут исчезнуть из-за ударов ВС России

Дмитрий Леушкин заявил о возможном исчезновении крупных АЗС на Украине из-за уязвимости к ударам. Минобороны России сообщило о ночных ударах 11 июля по предприятиям ВПК, поразив производство БПЛА в Киеве и порты в Одесской области.
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