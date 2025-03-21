Автомобилист сбил опору ЛЭП и обесточил дома в Новосибирске

Лихач на неустановленном автомобиле сбил опору линии электропередачи в Новосибирске. В результате ДТП оказалось разрушено основание опоры, кроме того, были сорваны изоляторы на соседней ЛЭП и повреждены провода воздушной линии.
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