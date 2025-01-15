Рогов: ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР

Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное, расположенных западнее Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), и начались боевые действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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