Рогов: ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР

Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное, расположенных западнее Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), и начались боевые действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.