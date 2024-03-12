Какой праздник отмечают в России и мире сегодня, 13 марта 2024 года Анна ФедороваНа 13 марта 2024 года приходится множество разнообразных праздничных мероприятий в России: от государственных до профессиональных, от международных до народных, включая церковные и необычные события.