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Царьград

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Авария под Волгоградом: убытки от столкновения поезда и "Камаза" свыше 117 млн

Авария под Волгоградом: убытки от столкновения поезда и "Камаза" свыше 117 млн

Под Волгоградом летом 2024 года в результате столкновения "Камаза" с пассажирским поездом Казань - Адлер девять вагонов сошли с рельсов.

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