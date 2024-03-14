В России объяснили отношение Украины к мирным переговорам

Сенатор Карасин: Украина начинает обсуждать переговоры из-за проблем на фронте Украинские официальные лица стали поднимать тему мирных переговоров с Россией из-за проблем на линии фронта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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