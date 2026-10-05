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Сценарий «Златовласки» предложил в Мюнхене глава МИД Индии

Сценарий «Златовласки» предложил в Мюнхене глава МИД Индии

Высказаться в пользу «срединного пути» в мировой политике на фоне острой конкуренции между США и Китаем призвал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 4 октября, сообщает ANI.

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