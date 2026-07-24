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Zero Hedge

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Yet Another Wildberries Facility - Russia's Amazon - Goes Up In Flames After Ukraine Drone Strike

Yet Another Wildberries Facility - Russia's Amazon - Goes Up In Flames After Ukraine Drone Strike

Yet Another Wildberries Facility - Russia's Amazon - Goes Up In Flames After Ukraine Drone Strike Another large warehouse and logistics hub for major online Russian retailer Wildberries has been targeted and struck by Ukrainian drones.

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