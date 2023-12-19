Военкор РФ опасности: полиция отказывает даже приехать на тревожный звонок, наши власти тоже перешли к угрозам в адрес Сапонькова

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Ингерман Ланская
а лененграт - это чё? это где?
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12 час.
Юрий Золотарев
По чесноку, &quot;диверсанта&quot; надо бы отловить и заставить ЯЗЫКОМ вылизывать дверь военкора! Не будет вылизывать - прижать ему яйца дверью. &quot;И  ТАК - восемь раз!&quot;. ПОКА НЕ НАЧНЁТ ДВЕРЬ ВЫЛИЗЫВАТЬ И НЕ СДЕЛАЕТ ЭТО ДОЧИСТА!
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11 час.
Андрей Павлов
&quot;...странно это?&quot; Ничего странного. Во-первых, это полицаи, а не полицейские, а во-вторых, это полицаи Питера, то есть под Бегловым.
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4 час.

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