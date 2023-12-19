Военкор РФ опасности: полиция отказывает даже приехать на тревожный звонок, наши власти тоже перешли к угрозам в адрес Сапонькова

Юрий Золотарев

По чесноку, "диверсанта" надо бы отловить и заставить ЯЗЫКОМ вылизывать дверь военкора! Не будет вылизывать - прижать ему яйца дверью. "И ТАК - восемь раз!". ПОКА НЕ НАЧНЁТ ДВЕРЬ ВЫЛИЗЫВАТЬ И НЕ СДЕЛАЕТ ЭТО ДОЧИСТА!