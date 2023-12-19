Военкор РФ опасности: полиция отказывает даже приехать на тревожный звонок, наши власти тоже перешли к угрозам в адрес Сапонькова

Avia.pro - Новости Оригинальный Акт Вандализма в Петербурге В Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент с дверью воен.
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