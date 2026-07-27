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Царьград

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Серьёзные люди купили Ларисе Долиной квартиру. А её риелтора настигла беда

Серьёзные люди купили Ларисе Долиной квартиру. А её риелтора настигла беда

Слово "квартира" и Лариса Долина – вещи, которые друг без друга сегодня невозможно представить. Пока известная артистка радуется новому подарку от очень влиятельных друзей, её агент по недвижимости столкнулся с серьёзными проблемами.

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