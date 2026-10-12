Украина: Местные власти сообщили, что во второй половине дня во время российских авиаударов по Киеву, в том числе в Дарницком и Соломенском районах, два человека получили ранения.
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