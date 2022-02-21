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Куликов об изменениях границ ЛДНР: дергали тигра за усы и допрыгались

Куликов об изменениях границ ЛДНР: дергали тигра за усы и допрыгались

Обострение ситуации на юго-востоке Украины и срыв Минских соглашений являются разрушением последнего мостика, связывающего Киев с неподконтрольными ему территориями Донбасса, заявил бывший нардеп, глава киевского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

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