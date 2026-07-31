В Сараевском районе Lada вылетела в кювет, пострадали два подростка и 18-летняя девушка

Авария случилась в четверг, 30 июля, на 33-м километре трассы Сараи – Муравлянка – Троицкое. По предварительным данным, 17-летний подросток, управляющий автомобилем Lada Granta, вылетел в кювет, где впоследствии машина перевернулась.
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