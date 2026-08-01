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Аргументы недели

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Трамп: «Мы можем приехать в Украину в любой момент и забрать всё, что захотим»

Трамп: «Мы можем приехать в Украину в любой момент и забрать всё, что захотим»

«У нас с Украиной контракт. Мы можем приехать туда в любой момент и забрать практически всё, что захотим», — Трамп.

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