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Фарм «Колорадо» выбыл из плей-офф АХЛ, уступив фарму «Сиэтла». У Мальцева 3+1 в 7 играх при «минус 5»

«Колорадо Иглс» проиграл «Коачелле» в пятом матче полуфинала дивизиона (0:5, 2-3).  В первом раунде Кубка Колдера фарм «Эвеланш» обыграл «Онтарио Рейн» (2-0).

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