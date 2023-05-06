Фарм «Колорадо» выбыл из плей-офф АХЛ, уступив фарму «Сиэтла». У Мальцева 3+1 в 7 играх при «минус 5»

«Колорадо Иглс» проиграл «Коачелле» в пятом матче полуфинала дивизиона (0:5, 2-3). В первом раунде Кубка Колдера фарм «Эвеланш» обыграл «Онтарио Рейн» (2-0).
Популярные статьи
- Медведев – Шевченко: «Если так будешь играть, мы в финале встретимся»
- Агент Обрад Фимич: «Швед остался жив благодаря одному Богу. Нападавшие должны понести наказание»
- Непомнящий проиграл Лижэню, титул «Наполи» откладывается, «Ман Сити» и «Бавария» лидируют, 50 очков Карри в 7-м матче серии, конфликты Генича, победа Переса и другие новости
Свежие комментарии