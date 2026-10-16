В Люберцах, Истре, Лобне, Клину, Солнечногорске и Балашихе водозаборные узлы и насосные станции оснастили датчиками, которые передают данные о давлении, уровне воды и работе насосов в областной ЖКХ-Центр через платформу «ЖКХ-Контур».
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