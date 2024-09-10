Мы плодимся, нас уже очень, очень, очень, очень много: Девушка высказалась в Тик-токе

Jyf ghfdf Она права в том, что мы, граждане России в погоне за вещами и удовольствиями забыли о том, что эта погоня через некоторое время приведёт к исчезновению страны. Нет детей, нет будущего для страны.

Леонид Руси

Если даже гипотетически предположить, что чуркабесы захватили бы Россию... То через день, максимум полтора... сюда войдёт НАТО, а чурбанов с их выводком отправили бы в резервацию... для последующего усыпления и кремации... как неарийскую расу неполноценных... ))) Так что урючка рано радуется ))) Хочет украсть у нас наше благополучие, а ума и культуры то нет... и не бкдет... Чурки отстают в развитии лет на 500