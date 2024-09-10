Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Авас Анекак
    наивные армяне у пиндосов 40 миллионов живет за чертой бедности они своим не хотят помогать а тут каким то армянамСложный разговор
  • Евгений Алексеенко
    Все правильно говорите,но кто у нас во власти?В думе в органах,они что,патриоты,если все куплены?Что делает Володин в...Диаспоры берут вл...
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Мы плодимся, нас уже очень, очень, очень, очень много: Девушка высказалась в Тик-токе

Мы плодимся, нас уже очень, очень, очень, очень много: Девушка высказалась в Тик-токе

Avia.pro - СМИ Как оказалось, ТикТок — не только платформа для забавных танцев и кривляний, но и настоящая трибуна для философских откровений на тему судьбы государств и народов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Jyf  ghfdf  Она права в том, что мы, граждане России в погоне за  вещами  и удовольствиями  забыли  о том, что  эта погоня через некоторое время  приведёт к исчезновению страны. Нет  детей, нет будущего  для  страны.
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15 час.
Сергей Алексеев
В школы в России должны принимать только знающих русский язык. Учителя должны ориентироваться на знающих язык учеников. Не знающие пусть нанимают репетиторов и учатся на дому.
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15 час.
Леонид Руси
Если даже гипотетически предположить, что чуркабесы захватили бы Россию... То через день, максимум полтора... сюда войдёт НАТО, а чурбанов с их выводком отправили бы в резервацию... для последующего усыпления и кремации... как неарийскую расу неполноценных... ))) Так что урючка рано радуется ))) Хочет украсть у нас наше благополучие, а ума и культуры то нет... и не бкдет... Чурки отстают в развитии лет на 500
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6 час.

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