Avia.pro - СМИ Как оказалось, ТикТок — не только платформа для забавных танцев и кривляний, но и настоящая трибуна для философских откровений на тему судьбы государств и народов.
Мы плодимся, нас уже очень, очень, очень, очень много: Девушка высказалась в Тик-токе
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Jyf ghfdf Она права в том, что мы, граждане России в погоне за вещами и удовольствиями забыли о том, что эта погоня через некоторое время приведёт к исчезновению страны. Нет детей, нет будущего для страны.
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15 час.
Сергей Алексеев
В школы в России должны принимать только знающих русский язык. Учителя должны ориентироваться на знающих язык учеников. Не знающие пусть нанимают репетиторов и учатся на дому.
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15 час.
Леонид Руси
Если даже гипотетически предположить, что чуркабесы захватили бы Россию... То через день, максимум полтора... сюда войдёт НАТО, а чурбанов с их выводком отправили бы в резервацию... для последующего усыпления и кремации... как неарийскую расу неполноценных... ))) Так что урючка рано радуется ))) Хочет украсть у нас наше благополучие, а ума и культуры то нет... и не бкдет... Чурки отстают в развитии лет на 500
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6 час.
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