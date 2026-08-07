Партия «Родина» подала иск в ВС о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Всероссийская политическая партия "Родина" подала в Верховный суд России административное исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты ГД ФС РФ девятого созыва, выдвинутого партией "Яблоко".
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