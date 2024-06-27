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МБА-МАИ переведет в основной состав Егора Покинко

22-летний разыгрывающий выступал за МБА в Суперлиге в сезоне-2023/24. Покинко провел 36 матчей, набирая 5,5 очка и 2 передачи в среднем.

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