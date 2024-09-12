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"Вернула себе прежний облик". Адриана Лима вышла в свет и спровоцировала слухи о том, что удалила филлеры

"Вернула себе прежний облик". Адриана Лима вышла в свет и спровоцировала слухи о том, что удалила филлеры

43-летняя Адриана Лима появилась на премьере фильма The Thicket в Лос-Анджелесе и спровоцировала слухи о том, что удалила филлеры.

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