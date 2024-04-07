Целый мир на бумаге: британка создает невероятные пейзажи обычной ручкой

Британская художница Оливия Кемп (Olivia Kemp) создает масштабные рисунки, которые сочетают в себе ее воспоминания о Норвегии, Италии и Шотландии с фантастическими местами, которые существуют только в ее воображении.
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