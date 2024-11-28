Успокоительное для рубля. Что сегодня ждет рынок?

Главным действующим персонажем вчера был рубль. После стремительного обвала российской валюты последовали успокаивающие комментарии властей о том, что у текущего падения нет фундаментальных причин, и что курс доллара не отразится на россиянах.
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