Военное обозрение

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Комбриг Ходаковский прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

Комбриг Ходаковский прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

Командир бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский высказался о ходе контрнаступления ВСУ, о чём он написал в своём ТГ-канале.

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